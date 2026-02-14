Deve scontare 4 anni e picchia la moglie arrestato

Il 42enne albanese, destinato a scontare oltre quattro anni di carcere, è stato arrestato dalla Polizia di Piacenza dopo aver picchiato la moglie, un episodio che si è verificato nel pomeriggio dell’11 febbraio. La sua condanna definitiva riguarda reati commessi negli ultimi anni nella zona, tra cui anche un episodio di violenza domestica.

Un 42enne era in prova ai servizi sociali dopo una condanna per maltrattamenti, lesioni, porto abusivo di armi ed evasione Nel pomeriggio dell’11 febbraio la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha arrestato un cittadino albanese di 42 anni che deve scontare più di 4 anni di reclusione a seguito di una condanna definitiva per fatti commessi negli scorsi anni in città. Il soggetto stava espiando la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. Per lui pende una condanna di 4 anni e 2 mesi per maltrattamenti in famiglia, lesioni, porto abusivo di armi ed evasione. A seguito di numerose violazioni delle prescrizioni rilevate nel corso del tempo dalla Polizia, il beneficio è stato revocato dall’Autorità Giudiziaria, ed è stata disposta la carcerazione del soggetto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

A Teramo, un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione, per aver causato un incendio.

I carabinieri di Latina hanno arrestato Stefano Ciaravino, 39 anni.

