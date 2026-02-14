Detriti e tufi precipitati a terra | chiusa la provinciale ed intervento dei vigili del fuoco

Una frana di detriti e tufi ha causato la chiusura della strada provinciale

Il Comune di Calvi dell’Umbria: “Causa frana, la strada provinciale Calvese è chiusa dal Ponte della Valle a Sud, e da inizio di via della Pinetina a nord" Una frana si è abbattuta questa mattina - sabato 14 febbraio - nei pressi di Calvi dell'Umbria. Lo smottamento si è verificato lungo la provinciale "Calvese" a poca distanza dal centro abitato. In una nota il Comune fa sapere che "Causa frana, la strada provinciale Calvese è chiusa dal Ponte della Valle a Sud, e da inizio di via della Pinetina a nord". La foto che alleghiamo mostra la presenza di una grande quantità di detriti, misti a tufi che sono precipitati a terra dal costone laterale.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nella giornata di oggi, un autocarro è stato interessato da un incendio lungo la strada provinciale per Lenola, nel territorio di Fondi.

Questa mattina, domenica 18 gennaio, alle ore 11, si è sviluppato un incendio nei locali a piano terra di una palazzina in via Cipolleto, a Gubbio.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Barracelli al lavoro nelle borgate di Alghero per liberare le strade ponderali dalle decine di alberi abbattuti. La compagnia dei Barracelli di Alghero ha lavorato fino a tarda notte e stamattina all’alba era di nuovo in pista per rimuovere detriti e grossi tronchi dall facebook