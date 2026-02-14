Detriti e tufi precipitati a terra | chiusa la provinciale ed intervento dei vigili del fuoco
Una frana di detriti e tufi ha causato la chiusura della strada provinciale
Il Comune di Calvi dell’Umbria: “Causa frana, la strada provinciale Calvese è chiusa dal Ponte della Valle a Sud, e da inizio di via della Pinetina a nord" Una frana si è abbattuta questa mattina - sabato 14 febbraio - nei pressi di Calvi dell'Umbria. Lo smottamento si è verificato lungo la provinciale "Calvese" a poca distanza dal centro abitato. In una nota il Comune fa sapere che "Causa frana, la strada provinciale Calvese è chiusa dal Ponte della Valle a Sud, e da inizio di via della Pinetina a nord". La foto che alleghiamo mostra la presenza di una grande quantità di detriti, misti a tufi che sono precipitati a terra dal costone laterale.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Incendio di un autocarro sulla provinciale per Lenola, intervento dei Vigili del Fuoco
Nella giornata di oggi, un autocarro è stato interessato da un incendio lungo la strada provinciale per Lenola, nel territorio di Fondi.
Incendio nei locali a piano terra di una palazzina, intervento dei Vigili del fuoco
Questa mattina, domenica 18 gennaio, alle ore 11, si è sviluppato un incendio nei locali a piano terra di una palazzina in via Cipolleto, a Gubbio.
Barracelli al lavoro nelle borgate di Alghero per liberare le strade ponderali dalle decine di alberi abbattuti. La compagnia dei Barracelli di Alghero ha lavorato fino a tarda notte e stamattina all’alba era di nuovo in pista per rimuovere detriti e grossi tronchi dall facebook