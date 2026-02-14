Detriti e tufi precipitati a terra | chiusa la provinciale ed intervento dei vigili del fuoco

14 feb 2026

Una frana di detriti e tufi ha causato la chiusura della strada provinciale

Il Comune di Calvi dell’Umbria: “Causa frana, la strada provinciale Calvese è chiusa dal Ponte della Valle a Sud, e da inizio di via della Pinetina a nord" Una frana si è abbattuta questa mattina - sabato 14 febbraio - nei pressi di Calvi dell'Umbria. Lo smottamento si è verificato lungo la provinciale "Calvese" a poca distanza dal centro abitato. In una nota il Comune fa sapere che "Causa frana, la strada provinciale Calvese è chiusa dal Ponte della Valle a Sud, e da inizio di via della Pinetina a nord". La foto che alleghiamo mostra la presenza di una grande quantità di detriti, misti a tufi che sono precipitati a terra dal costone laterale.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

