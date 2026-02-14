Dell’Imperio | Angri ci ha dato fiducia ora continuità con Sennori

Dell’Imperio ha dichiarato che Angri ha creduto nella squadra e ora punta a mantenere la stessa determinazione con Sennori. La squadra ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro Angri, che ha dato nuova energia ai giocatori e ai tifosi, desiderosi di vedere continuità nei risultati.

Tempo di lettura: 2 minuti La vittoria esterna contro Angri ha segnato un punto di svolta per la Scandone Avellino, restituendo entusiasmo a un ambiente che attendeva risposte concrete dopo la sosta. Coach Ciro Dell'Imperio non nasconde la soddisfazione per un successo che definisce " un'iniezione di fiducia importante ", arrivato al termine di una gara intensa e ricca di spunti emotivi. Il tecnico sottolinea come la squadra sia stata capace di superare le insidie fisiche dovute al lungo periodo lontano dalle gare ufficiali: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile sotto il punto di vista del ritmo partita che avevamo perso".