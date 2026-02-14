Delegazione di sindaci in Terra Santa per rompere l’indifferenza e costruire ponti di Pace

Una delegazione di sindaci italiani si trova in Terra Santa per cercare di attirare l’attenzione sulla Palestina meno conosciuta, quella dell’interno e delle comunità che lottano quotidianamente per sopravvivere. La visita nasce dalla volontà di rompere l’indifferenza e di creare legami di pace concreti, portando nel cuore della regione proposte di collaborazione e sostegno. Durante il viaggio, i sindaci hanno incontrato rappresentanti di associazioni locali e visitato scuole e ospedali, cercando di capire come aiutare queste realtà spesso invisibili ai grandi media.

L'iniziativa ha coinvolto anche Mauro Gattinoni: "C’è un’altra Palestina, di cui non si parla. E le città possono aiutarla a non scomparire nel silenzio" “C’è un’altra Palestina, di cui si parla troppo poco e che rischia di scomparire nel silenzio. È la Palestina dei territori oltre Gaza, delle famiglie, delle scuole, dei servizi sociali e sanitari, delle comunità che continuano a vivere e resistere lontano dai riflettori della cronaca internazionale”. Un viaggio nato dalla convinzione che i sindaci possano essere ambasciatori delle comunità, capaci di unire le città per avvicinare i popoli, come già ricordava Giorgio La Pira negli anni Sessanta.🔗 Leggi su Leccotoday.it

I sindaci italiani in Terrasanta affermano che è ora di rompere il silenzio e avviare un dialogo concreto.

Durante la funzione in Cattedrale, il Vescovo ha sottolineato l’importanza di promuovere un atteggiamento di dialogo e ricostruzione dei rapporti, richiamando alla pace come obiettivo condiviso.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Una delegazione di sindaci lombardi in Terra Santa per rompere l’indifferenza e costruire ponti di Pace; In Palestina per portare un messaggio di pace: delegazione di sindaci in missione; I sindaci in Terrasanta: Rompiamo il silenzio il dialogo è fondamentale. Bisogna costruire ponti; Che cosa ci facevano i due sindaci brianzoli in Palestina con la fascia tricolore.

Delegazione di sindaci in Terra Santa per rompere l’indifferenza e costruire ponti di PaceL'iniziativa ha coinvolto anche Mauro Gattinoni: C’è un’altra Palestina, di cui non si parla. E le città possono aiutarla a non scomparire nel silenzio ... leccotoday.it

I sindaci in Terrasanta: Rompiamo il silenzio il dialogo è fondamentale. Bisogna costruire pontiAnche Alberto Rossi di Seregno e Sara Dossola di Lesmo nella delegazione che dalla Lombardia ha fatto visita alla popolazione palestinese martoriata. msn.com

Pizzaballa: “In Terra Santa ho imparato cosa significa dare la vita: la Chiesa deve creare contesti di speranza” [Cattedrale di Cosenza - Madonna del Pilerio 12-02-2026] facebook

Il Custode di Terra Santa in visita ai conventi della Siria Padre Ielpo ha aperto il Capitolo dei frati che prestano servizio nel Paese, rimasti isolati nei lunghi anni della guerra. La Messa con il vescovo Jallouf, quindi il ritiro spirituale x.com