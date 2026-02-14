Delegazione di sindaci in Terra Santa per rompere l’indifferenza e costruire ponti di Pace

Da leccotoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di sindaci italiani si trova in Terra Santa per cercare di attirare l’attenzione sulla Palestina meno conosciuta, quella dell’interno e delle comunità che lottano quotidianamente per sopravvivere. La visita nasce dalla volontà di rompere l’indifferenza e di creare legami di pace concreti, portando nel cuore della regione proposte di collaborazione e sostegno. Durante il viaggio, i sindaci hanno incontrato rappresentanti di associazioni locali e visitato scuole e ospedali, cercando di capire come aiutare queste realtà spesso invisibili ai grandi media.

L'iniziativa ha coinvolto anche Mauro Gattinoni: "C’è un’altra Palestina, di cui non si parla. E le città possono aiutarla a non scomparire nel silenzio" “C’è un’altra Palestina, di cui si parla troppo poco e che rischia di scomparire nel silenzio. È la Palestina dei territori oltre Gaza, delle famiglie, delle scuole, dei servizi sociali e sanitari, delle comunità che continuano a vivere e resistere lontano dai riflettori della cronaca internazionale”. Un viaggio nato dalla convinzione che i sindaci possano essere ambasciatori delle comunità, capaci di unire le città per avvicinare i popoli, come già ricordava Giorgio La Pira negli anni Sessanta.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

I sindaci in Terrasanta: "Rompiamo il silenzio il dialogo è fondamentale. Bisogna costruire ponti"

I sindaci italiani in Terrasanta affermano che è ora di rompere il silenzio e avviare un dialogo concreto.

In Cattedrale il richiamo alla pace del Vescovo: «Serve costruire e ricostruire ponti»

Durante la funzione in Cattedrale, il Vescovo ha sottolineato l’importanza di promuovere un atteggiamento di dialogo e ricostruzione dei rapporti, richiamando alla pace come obiettivo condiviso.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Una delegazione di sindaci lombardi in Terra Santa per rompere l’indifferenza e costruire ponti di Pace; In Palestina per portare un messaggio di pace: delegazione di sindaci in missione; I sindaci in Terrasanta: Rompiamo il silenzio il dialogo è fondamentale. Bisogna costruire ponti; Che cosa ci facevano i due sindaci brianzoli in Palestina con la fascia tricolore.

Delegazione di sindaci in Terra Santa per rompere l’indifferenza e costruire ponti di PaceL'iniziativa ha coinvolto anche Mauro Gattinoni: C’è un’altra Palestina, di cui non si parla. E le città possono aiutarla a non scomparire nel silenzio ... leccotoday.it

delegazione di sindaci inI sindaci in Terrasanta: Rompiamo il silenzio il dialogo è fondamentale. Bisogna costruire pontiAnche Alberto Rossi di Seregno e Sara Dossola di Lesmo nella delegazione che dalla Lombardia ha fatto visita alla popolazione palestinese martoriata. msn.com