Delegazione di sindaci in Terra Santa per rompere l’indifferenza e costruire ponti di Pace
Una delegazione di sindaci italiani ha visitato la Terra Santa per cercare di attirare l’attenzione sulla Palestina meno nota, quella che si trova oltre Gaza e che spesso viene ignorata. La visita nasce dalla volontà di creare relazioni dirette con le comunità locali e portare alla luce le storie di chi vive in queste zone. Durante il viaggio, i sindaci hanno incontrato famiglie, insegnanti e operatori sanitari, testimoniando la quotidianità di un territorio che resiste alle difficoltà.
L'iniziativa ha coinvolto anche Mauro Gattinoni: "C’è un’altra Palestina, di cui non si parla. E le città possono aiutarla a non scomparire nel silenzio" “C’è un’altra Palestina, di cui si parla troppo poco e che rischia di scomparire nel silenzio. È la Palestina dei territori oltre Gaza, delle famiglie, delle scuole, dei servizi sociali e sanitari, delle comunità che continuano a vivere e resistere lontano dai riflettori della cronaca internazionale”. Un viaggio nato dalla convinzione che i sindaci possano essere ambasciatori delle comunità, capaci di unire le città per avvicinare i popoli, come già ricordava Giorgio La Pira negli anni Sessanta.🔗 Leggi su Leccotoday.it
I sindaci in Terrasanta: "Rompiamo il silenzio il dialogo è fondamentale. Bisogna costruire ponti"
I sindaci italiani in Terrasanta affermano che è ora di rompere il silenzio e avviare un dialogo concreto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Delegazione di sindaci in Terra Santa per rompere l’indifferenza e costruire ponti di Pace; In Palestina per portare un messaggio di pace: delegazione di sindaci in missione; I sindaci in Terrasanta: Rompiamo il silenzio il dialogo è fondamentale. Bisogna costruire ponti; Che cosa ci facevano i due sindaci brianzoli in Palestina con la fascia tricolore.
Delegazione di sindaci in Terra Santa per rompere l’indifferenza e costruire ponti di PaceL'iniziativa ha coinvolto anche Mauro Gattinoni: C’è un’altra Palestina, di cui non si parla. E le città possono aiutarla a non scomparire nel silenzio ... leccotoday.it
Sei sindaci in Palestina: tra loro anche Lorenzo Radice di LegnanoViaggio istituzionale in Palestina: questa è la testimonianza di alcuni sindaci lombardi che hanno partecipato alla recente missione in Terra Santa. C’è ... settenews.it
Arezzo, nella Basilica di San Francesco, per un momento di grande intensità: “Giustizia e Pace in Terra Santa”, con la partecipazione del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Ascoltare parole che arrivano da una terra così fer facebook
Via Crucis da #Gerusalemme, presieduta dai frati francescani della Custodia di #TerraSanta. Dal #20febbraio, ogni venerdì di Quaresima ore 11.00 Su @TV2000it (canale 28) In streaming su #Play2000 x.com