Delegazione di sindaci in Terra Santa per rompere l’indifferenza e costruire ponti di Pace

Una delegazione di sindaci italiani ha visitato la Terra Santa per cercare di attirare l’attenzione sulla Palestina meno nota, quella che si trova oltre Gaza e che spesso viene ignorata. La visita nasce dalla volontà di creare relazioni dirette con le comunità locali e portare alla luce le storie di chi vive in queste zone. Durante il viaggio, i sindaci hanno incontrato famiglie, insegnanti e operatori sanitari, testimoniando la quotidianità di un territorio che resiste alle difficoltà.

L'iniziativa ha coinvolto anche Mauro Gattinoni: "C’è un’altra Palestina, di cui non si parla. E le città possono aiutarla a non scomparire nel silenzio" “C’è un’altra Palestina, di cui si parla troppo poco e che rischia di scomparire nel silenzio. È la Palestina dei territori oltre Gaza, delle famiglie, delle scuole, dei servizi sociali e sanitari, delle comunità che continuano a vivere e resistere lontano dai riflettori della cronaca internazionale”. Un viaggio nato dalla convinzione che i sindaci possano essere ambasciatori delle comunità, capaci di unire le città per avvicinare i popoli, come già ricordava Giorgio La Pira negli anni Sessanta.🔗 Leggi su Leccotoday.it

I sindaci italiani in Terrasanta affermano che è ora di rompere il silenzio e avviare un dialogo concreto.

