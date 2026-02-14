Del Debbio strapazza il maranza e tira fuori la verità | I rapinatori sono tutti benestanti
Durante una trasmissione, Giuseppe Del Debbio ha commentato con fermezza la realtà dei rapinatori, affermando che la maggior parte di loro sono persone benestanti. La sua dichiarazione è arrivata dopo aver analizzato alcuni casi recenti di furti in centro città, dove i sospettati sembravano provenire da famiglie agiate. Del Debbio ha sottolineato che i criminali non rubano per fame, ma per altri motivi, e ha insistito sulla necessità di comprendere le vere motivazioni dietro questi comportamenti.
"I rapinatori sono tutti benestanti, non rapinano per mangiare, questo è un dato. Non rapinano perché sennò muoiono di fame, è un dato". Paolo Del Debbio, tra gli applausi, inchioda l'ennesimo ospite in studio che giustifica violenze e che sottovaluta l'allarme baby gang. Come sempre, ormai da due anni, il conduttore Mediaset parla del fenomeno e della crescente violenza giovanile nel suo Dritto e Rovescio su Rete 4. E come spesso accade qualcuno del pubblico presente si confronta con conduttore e ospiti in studio. Del Debbio però stavolta non si tiene: mentre si parla di baby gang sempre più violente da nord a sud della penisola, il giornalista Mediaset interviene duramente: "Di quelli che sono venuti qui e di quelli che abbiamo intervistato, che ormai sono centinaia, non ce n'è uno che mi abbia detto 'io rapino, rubo e poi vado a spendere i soldi al supermercato' – spiega –.
“I rapinatori sono tutti benestanti, non rubano per mangiare”
Una recente indagine rivela che molte baby gang in Italia sono composte da ragazzi benestanti, e non da giovani che rubano per fame.
