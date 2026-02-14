Durante una trasmissione, Giuseppe Del Debbio ha commentato con fermezza la realtà dei rapinatori, affermando che la maggior parte di loro sono persone benestanti. La sua dichiarazione è arrivata dopo aver analizzato alcuni casi recenti di furti in centro città, dove i sospettati sembravano provenire da famiglie agiate. Del Debbio ha sottolineato che i criminali non rubano per fame, ma per altri motivi, e ha insistito sulla necessità di comprendere le vere motivazioni dietro questi comportamenti.

“I rapinatori sono tutti benestanti, non rapinano per mangiare, questo è un dato. Non rapinano perché sennò muoiono di fame, è un dato”. Paolo Del Debbio, tra gli applausi, inchioda l'ennesimo ospite in studio che giustifica violenze e che sottovaluta l'allarme baby gang. Come sempre, ormai da due anni, il conduttore Mediaset parla del fenomeno e della crescente violenza giovanile nel suo Dritto e Rovescio su Rete 4. E come spesso accade qualcuno del pubblico presente si confronta con conduttore e ospiti in studio. Del Debbio però stavolta non si tiene: mentre si parla di baby gang sempre più violente da nord a sud della penisola, il giornalista Mediaset interviene duramente: "Di quelli che sono venuti qui e di quelli che abbiamo intervistato, che ormai sono centinaia, non ce n'è uno che mi abbia detto ‘io rapino, rubo e poi vado a spendere i soldi al supermercato' – spiega –. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Del Debbio strapazza il maranza e tira fuori la verità: “I rapinatori sono tutti benestanti”

Una recente indagine rivela che molte baby gang in Italia sono composte da ragazzi benestanti, e non da giovani che rubano per fame.

Gli ascolti televisivi di giovedì sera mostrano Don Matteo con Raoul Bova e Nino Frassica in testa su Rai1, con una media di circa 3 milioni di spettatori.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

A Predappio tra Mussolini e saluti nazisti: Leggi razziali, prima gli italiani poi tutti gli altri”

Paolo Del Debbio si arrabbia: Se fossi stato di sinistra…Il giornalista Paolo Del Debbio ha preso una forte posizione su alcuni temi di grande attualità andando a pungere la sinistra. newsmondo.it

Andate a fare in c***. Paolo Del Debbio perde la pazienza in diretta: il giornalista furiosoPaolo Del Debbio, volto dell’informazione di Rete 4, perde la pazienza in diretta: il giornalista non nasconde il suo disappunto. Negli ultimi anni Mediaset ha promosso Rete 4 a canale d’informazione: ... blitzquotidiano.it

«Ci vediamo in tribunale». Così Paolo Del Debbio ha chiuso bruscamente il confronto con Filippo Lombardi durante la puntata di "Dritto e Rovescio" su Rete 4 del 30 gennaio 2026. L’atmosfera si è fatta subito tesa: Del Debbio, infastidito dalle parole del giorn facebook