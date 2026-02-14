Decine di magistrati in rivolta | Gratteri adesso ci indaghi tutti

Decine di magistrati si sono scagliati contro il procuratore Gratteri, chiedendogli di indagare su tutti i loro colleghi, dopo le sue recenti parole contro chi vota Sì alla riforma. La frase di Gratteri, che in passato era considerato un giudice duro e poco conciliante, ha scatenato un’ondata di reazioni tra i magistrati italiani. In particolare, molti contestano il silenzio dell’Associazione Nazionale Magistrati, che non si è ancora espressa pubblicamente sulla questione.

Le parole del pm (un tempo giudicato «fascistone» da certi giudici) contro chi vota Sì alla riforma suscitano la risposta di tanti colleghi: «Assordante silenzio dell'Anm». Poi i togati del Csm si schierano col procuratore. La battuta del procuratore di Napoli Nicola Gratteri è stata senza dubbio infelice: «Voteranno per il Sì (al referendum per la giustizia, ndr) gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente». Giovedì sera, a Piazzapulita, il magistrato ha denunciato la strumentalizzazione delle sue parole che avrebbero riguardato la sola Calabria.