De Rossi e l’importanza della memoria | il ricordo di Giacomo Losi in conferenza stampa

Daniele De Rossi ha ricordato Giacomo Losi durante una conferenza stampa, perché il suo ricordo è ancora vivo tra i tifosi della Roma. L’ex calciatore ha sottolineato come il nome di Losi rappresenti un esempio di lealtà e dedizione per chi ama il club. A pochi giorni dalla partita tra Cremonese e Genoa, De Rossi ha voluto condividere un pensiero personale sulla figura dell’indimenticabile capitano giallorosso.

L’ex calciatore ed allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall’importantissima sfida salvezza tra la Cremonese e il suo Genoa. Nel corso dell’intervista, De Rossi ha voluto sottolineare l’importanza della memoria storica all’interno di ogni club, ricordando la figura di Giacomo Losi. “Le società devono riportare i propri campioni”. Partendo dalla visita al centro sportivo di due ex leggende genoane, De Rossi ha riflettuto sulla necessità per qualsiasi club di celebrare le proprie bandiere: “ Branco e Bertolazzi hanno fatto visita al Genoa. Al di là del fascino di rivedere questi giocatori, penso che ci sia bisogno di memoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - De Rossi e l’importanza della memoria: il ricordo di Giacomo Losi in conferenza stampa Serie D: a Ghivizzano il team rossoblù giocherà anche per onorare la memoria dello storico presidente scomparso nel 2012. Il Montevarchi in campo nel ricordo di Losi Domani a Ghivizzano, il Montevarchi scenderà in campo per onorare la memoria di Lezio Losi, storico presidente e figura simbolo dell’Aquila, nel ricordo del 13º anniversario della sua scomparsa. Conferenza stampa De Rossi: «Post Napoli? Spero che le mie parole possano aiutare noi stessi, il calcio, gli arbitri» Daniele De Rossi ha parlato durante una conferenza stampa dopo la partita contro il Napoli, spiegando che le sue dichiarazioni sono nate dalla frustrazione per le decisioni arbitrali. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Genoa-Napoli, De Rossi: Rigore poco chiaro, così si rischia una deriva; De Rossi: Questo non è più il mio calcio, rigori del genere fanno disamorare; Gasperini D’accordo con De Rossi, Dybala? Spero la prossima settimana; Genoa, De Rossi: Cremonese? Gara tosta. Lucidità, per non sbagliare. De Rossi e il rigore che decide Genoa-Napoli: Calcio non esiste piùNon so più che dire, non ce la faccio più. Il mio calcio non esiste più. Daniele De Rossi è un fiume in piena dopo il match che il suo Genoa ha perso 3-2 in casa contro il Napoli. La sfida è stata d ... adnkronos.com De Rossi: A Cremona è importante ma non è uno spareggio. Voglio un Genoa senza pauraLe parole dell’allenatore rossoblù: Orgoglioso di quanto fatto sinora, meriteremmo qualche punto in più. Contro la squadra di Nicola servirà lucidità ... ilsecoloxix.it Le sue parole: "Una volta a Roma, nello spogliatoio, da giocatore ho sentito un nostro ragazzo giovane che diceva ad un signore di allontanarsi. Ho messo fuori il muso ed era Giacomo Losi... quel ragazzo non poteva sapere chi era. Forse era la società che d facebook #DeRossi: “Serve più memoria nei club”. Poi il retroscena incredibile su Giacomo #Losi #ASRoma x.com