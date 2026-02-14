De Pascale a fianco dei medici di Ravenna | Accuse da dimostrare

Michele de Pascale ha difeso i medici di Ravenna, accusandoli di aver firmato certificati medici anti-rimpatrio senza prove concrete. La sua presa di posizione deriva dalle indagini della Procura, che ha iscritto sei medici del reparto di Malattie Infettive nel registro degli indagati. Il governatore ha visitato l’ospedale e ha espresso solidarietà ai medici, chiedendo di aspettare i risultati ufficiali delle indagini.

Ravenna, 14 febbraio 2026 – Dopo il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, anche il governatore dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale, scende in campo in difesa dei medici del reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Ravenna, sei dei quali sono indagati dalla Procura di Ravenna per aver – secondo le prime accuse di indagine – firmato certificati medici anti-rimpatrio. "Il problema per paradosso è ancora più complesso – dice de Pascale –, perché in linea generale, oggi la normativa italiana e le direttive ministeriali, peraltro in larga parte non modificate da questo Governo, scaricano sui medici delle Ausl italiane una responsabilità enorme, quella di stabilire o meno l'idoneità all'invio al Cpr per malattie infettive o psichiatriche, peraltro in assenza di linee guida sanitarie chiare e condivise a livello nazionale.