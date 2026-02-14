De Nicolao | Ricostruiamo il DNA della Pallacanestro Cantù

Andrea De Nicolao, playmaker di Pallacanestro Cantù, ha deciso di parlare dopo le ultime partite perse per capire cosa non ha funzionato. La sconfitta contro Brindisi, infatti, ha spinto il giocatore a riflettere sulle strategie della squadra e sui miglioramenti necessari. De Nicolao ha sottolineato l'importanza di ricostruire il DNA della squadra, puntando su prestazioni più solide e un gioco più aggressivo. La partita contro Trento si avvicina, e il giocatore si prepara con maggiore determinazione, cercando di trasmettere fiducia ai compagni.

In vista di una sfida cruciale contro Trento, vengono analizzate le opinioni e le riflessioni di Andrea De Nicolao, figura centrale nel roster della Pallacanestro Cantù. L'intervista mette in evidenza le principali sfide della squadra, i progressi in allenamento e l'impatto delle modifiche adottate sotto la guida di un nuovo allenatore, condividendo un quadro completo sulle dinamiche attuali e sulle prospettive future. De Nicolao sottolinea come i frequenti blackout possano essere attribuiti a caratteristiche intrinseche della squadra, riconoscendo che "se si avesse una spiegazione chiara, sarebbe il risultato più desiderabile".