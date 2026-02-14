De Martino conquista il prime time con uno spettacolo che attira milioni di telespettatori, mentre Rai2 ottiene ottimi risultati grazie alle trasmissioni di pattinaggio artistico. La serata si conferma molto competitiva, con diverse reti che attraggono il pubblico su programmi specifici. La gara tra le emittenti si fa sempre più serrata, con Rai1 che domina grazie al suo show di successo e Rai2 che si distingue per l’alta qualità delle esibizioni sportive.

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono, su Rai1, Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte stravincere con una media di 4.231.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah conquista invece 1.945.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico totalizza 2.071.000 spettatori pari all'11.1%. Su Italia1 il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare con Johnny Depp sigla una media di 760.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 il film Past Lives segna 314.000 spettatori (1.7%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero registra 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - De Martino leader incontrastato in prima serata. Bene Rai2 con il pattinaggio artistico

La serata di domenica 8 febbraio ha visto il pattinaggio artistico dominare gli ascolti, portando Rai1 a registrare numeri elevati.

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano un leggero sorpasso di De Martino su Gerry Scotti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ascolti Tv: Don Matteo leader incontrastato, sempre bene Milano Cortina 2026; Don Matteo leader incontrastato, Atalanta-Juve meglio di Striscia La Notizia. I dati Auditel del 5 febbraio 2026; Milano-Cortina 2026 prende tutto: la Cerimonia d'Apertura fa il pieno di ascolti. I dati Auditel del 6 febbraio 2026.

Un vocale-chiarimento doveroso, soprattutto per le persone che mi amano e mi vogliono bene da sempre Da domani si ricomincia alla grandeee! ore 16:00, Rai2, Bella Ma’! #BellaMa #PamelaPetrarolo #Rai2 @instarai2 facebook