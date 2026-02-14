Danimarca e Usa sul ghiaccio a Milano Cortina il derby Groenlandia | quando l’hockey diventa geopolitica

La Danimarca e gli Stati Uniti si affrontano sul ghiaccio a causa delle qualificazioni olimpiche, portando il match al centro di un più ampio scontro geopolitico. La partita si svolge nella Santa Giulia Ice Hockey Arena di Milano Cortina, attirando l'attenzione di tifosi e media internazionali, pronti a seguire ogni movimento delle due nazionali.

Ghiaccio bollente. Appuntamento al Santa Giulia Ice Hockey Arena, dove Danimarca e Usa scendono sul ghiaccio per il match del Group C del torneo maschile di hockey delle olimpiadi Milano Cortina. Sulla carta è una partita del girone preliminare. Nella sostanza, (forse) qualcosa di più. Gli Stati Uniti partono favoriti per profondità di.

Le ragazze italiane dell'hockey su ghiaccio sono state eliminate dal torneo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, perché gli Stati Uniti hanno dominato la partita.

Stasera, all'Arena Santa Giulia di Milano, si gioca la partita di hockey tra Stati Uniti e Danimarca, ma il vero peso di questa sfida va oltre il ghiaccio.

