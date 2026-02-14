Dalle Serre al Tirreno il Vibonese scivola a valle | l’allarme dell’ISPRA

L’ISPRA ha lanciato un allarme sulla provincia di Vibo Valentia, in Calabria, a causa di frequenti alluvioni e frane che interessano le zone tra le Serre e il Tirreno. Negli ultimi mesi, le piogge intense hanno aggravato un territorio già fragile, con alcune aree che manifestano segni di deterioramento delle infrastrutture. Le autorità locali cercano modi per intervenire prima che si verifichino danni più gravi.

Vibonese a rischio: l’allarme ISPRA per una provincia fragile tra Serre e Tirreno. La provincia di Vibo Valentia, in Calabria, è sull’orlo di una crisi idrogeologica strutturale. Un recente rapporto dell’ISPRA evidenzia come la conformazione del territorio, unita all’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi, metta a rischio centri abitati, infrastrutture e attività agricole, richiedendo interventi urgenti e una nuova visione della gestione del territorio. La situazione, già critica, è destinata a peggiorare con l’accelerazione dei cambiamenti climatici. Un territorio segnato dalla fragilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel pomeriggio di sabato 24 gennaio, la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino è intervenuta lungo il sentiero della Valle dell'Oro a Civate.

Non era un drone russo quello segnalato sopra la sede dell’Ispra a Varese: allarme scattato a causa di un segnale Gsm Si pensava a un drone russo, ma era il Gsm di una famiglia.

