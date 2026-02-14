Dalle maxi gonne alle silhouette a sirena dai fiocchi ai corsetti dal colore alle texture scenografiche
Con l’arrivo della bella stagione, molte future spose si preparano a scegliere il vestito ideale per il matrimonio. Tra maxi gonne, silhouette a sirena, fiocchi e corsetti, le opzioni si moltiplicano. Le texture scenografiche e i colori vivaci dominano le vetrine, rendendo ancora più difficile decidere.
Con la bella stagione ormai alle porte, si avvicina anche la stagione dei matrimoni. E quindi, per chi non lo avesse ancora fatto, anche il momento di scegliere il vestito perfetto per il giorno del sì. Perché qualunque siano lo stile e il mood della cerimonia, l’abito è uno di quei fattori che è impossibile trascurare. Prima di procedere, però, è bene conoscere quali siano le tendenze sposa primavera 2026. Ovvero quei trend che sono diventati ricorrenti nelle nuove collezioni e che quindi sembrano essere i più ricercati dalle “brides to be”. Magari persino dalle celebrities che, almeno in teoria, potrebbero sposarsi quest’anno, da Zendaya a Taylor Swift, da Dua Lipa a Dove Cameron. 🔗 Leggi su Amica.it
Non solo piumini: dalle giacche scultoree ai mini abiti grafici, fino alle nuove it-bags dalle cuciture couture, il matelassé trasforma comfort in glamour e texture in vero stile
L'Inverno 2025 porta il trapuntato in prima linea, trasformando il comfort in un vero e proprio simbolo di stile.
Maxi dimensioni = maxi coolness: come indossare le maxi gonne in 8 look per l'estateTra i capi imprescindibili dell’estate c’è senza dubbio lei: la maxi gonna. Nonostante le dimensioni over - che potrebbero accidentalmente farvi preferire un capo meno ingombrante per paura delle ... grazia.it
La maxi gonna è il must che indosseremo fino a settembre: come abbinarla per essere sempre diversaNon corta e neppure midi, ma maxi: voluminosa, semitrasparente, finemente ricamata oppure essenziale, la gonna lunga nell’estate 2025 è da considerarsi tutt’altro che un capo demodé o, forse ancor ... dilei.it
