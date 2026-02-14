Dall’assistenza al trasporto ecco il progetto ‘Silver Power’

Il progetto ‘Silver Power’ è partito nell’Ambito Territoriale Sociale 23 del Piceno, in risposta alle esigenze di supporto agli anziani. La scelta di avviare questa iniziativa nasce dalla crescente richiesta di servizi di assistenza e trasporto per le persone over 65 nella Vallata del Tronto. Da pochi giorni, volontari e operatori hanno iniziato a offrire aiuto concreto a chi ha bisogno di assistenza quotidiana. Un esempio è il servizio di accompagnamento presso le strutture sanitarie, che sta già facendo la differenza per molte famiglie della zona.

Nei giorni scorsi, è stato avviato nell'Ambito Territoriale Sociale 23 del Piceno, all'interno della Vallata del Tronto, il progetto 'Silver Power'. Si tratta di un'iniziativa dedicata agli Over 65 e a chi si prende cura di loro. Definito dal presidente dell'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, Mauro Bochicchio, come un vero e proprio 'Pronto soccorso del sociale', il progetto 'Silver Power' nasce da un percorso di co-progettazione con il servizio sociale dell'Ambito 23. Capofila è la Cooperativa Sociale Onlus 'I Cirenei', affiancata da una rete di partner: tra questi Acli, Lella, Pagefha, Stella Polare e La Casa di Asterione.