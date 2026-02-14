Dallas | Fritz e ?ili? in semifinale battaglia e rimonta per l’americano ?ili? più agevole sfida in vista

Taylor Fritz si è qualificato per la semifinale al NEXO Dallas Open dopo una partita intensa contro Sebastian Korda, conclusa al tie-break. La sfida si è giocata sotto le luci della sera a Dallas, dove l’americano ha dovuto rimontare un set perso per aggiudicarsi il match. Fritz ha mostrato una buona tenuta mentale, battendo Korda in tre ore di gioco e preparando il terreno per un’ulteriore sfida nel torneo.

Fritz e?ili? in Semifinale a Dallas: Una Notte di Battaglie e Resilienza nel Tennis Americano. Dallas, Texas – Taylor Fritz ha conquistato un’agguerrita semifinale al NEXO Dallas Open superando Sebastian Korda in una partita al cardiopalma conclusa al tie-break del terzo set (6-7(2), 6-4, 7-6(5)). Parallelamente, Marin?ili? si è assicurato un posto tra i migliori quattro con una vittoria più agevole su James Pinnington Jones (6-1, 6-4). Il torneo si sta rivelando un banco di prova significativo per il tennis statunitense, mettendo in luce la tenacia di Fritz e le sfide che i giovani talenti devono affrontare per affermarsi a livello globale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

