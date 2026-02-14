Dalla castagna rossa alle polpette di alici | 28 eccellenze del Lazio diventano Prodotti agroalimentari tradizionali

Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste ha inserito 28 prodotti del Lazio nell’elenco dei “Prodotti agroalimentari tradizionali” a causa della loro lunga storia e delle tecniche di lavorazione tipiche. Tra i nuovi inserimenti ci sono la castagna rossa, molto apprezzata nelle zone montane, e le polpette di alici, diventate un piatto tipico delle sagre locali. Questi alimenti rappresentano un patrimonio culinario che si tramanda da generazioni e sono diventati un simbolo della tradizione regionale.

Carni, prodotti vegetali, formaggi e paste fresche sono stati riconosciuti dal Ministero come alimenti caratteristici del territorio. Ecco quali sono Nell’ultimo elenco pubblicato dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste (Masaf) figurano 28 nuovi “Prodotti agroalimentari tradizionali”. Il Lazio sale così a 520 PAT e rafforza la sua posizione, dietro la Campania, come seconda regione d’Italia per il numero di eccellenze gastronomiche. A rafforzare la posizione del Lazio contribuiscono eccellenze alimentari di tutte e cinque le provincie: formaggi, prodotti da forno, paste fresche, carni e vegetali.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine genericaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

