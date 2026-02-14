Il settore lavori pubblici del Comune di Bagno ha completato numerosi interventi a causa delle recenti piogge intense. La squadra ha riparato le buche sulle strade principali e sistemato i tombini ostruiti. Questa mattina, gli operai hanno iniziato a verniciate le segnaletiche orizzontali in diverse zone cittadine. La manutenzione ordinaria continua senza sosta per garantire la sicurezza di tutti.

"Prosegue la raccolta mensile degli interventi portati avanti dal settore lavori pubblici del Comune di Bagno". Lo comunicano il sindaco Enrico Spighi e l’assessora ai Lavori pubblici Silvia Alessandrini (nella foto). "Gli interventi realizzati – spiegano – sono suddivisi per ambiti. Per il verde pubblico sono state effettuate potature nei centri abitati. E’ inoltre in fase di esecuzione la manutenzione del verde stradale da parte della ditta Tino Moretti, incaricata anche della pulizia delle fossette lungo le strade comunali per il 2025. Per la viabilità nel mese di gennaio le attività si sono concentrate sulla gestione delle nevicate e delle loro conseguenze, con interventi di messa in sicurezza, chiusura di buche e ripristino dei manti stradali, sia su strade comunali asfaltate, sia su strade bianche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal verde alla manutenzione ordinaria, il punto sui lavori

Russi presenta un aggiornamento sulle attività di manutenzione straordinaria e ordinaria svolte sul territorio, includendo interventi su scuole, strade e aree verdi.

La manutenzione del verde è fondamentale per garantire sicurezza e tutela ambientale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Honda UMC 435 E - Decespugliatore a scoppio multifunzione - Presentazione

Argomenti discussi: Dal verde alla manutenzione ordinaria, il punto sui lavori; Aperti dal 17 febbraio due punti di raccolta delle ramaglie / Notizie / Novità / Homepage; Cavalcaferrovia di viale Trissino, da lunedì 9 febbraio restringimenti per la manutenzione del verde della scarpata; Via Vittorio Emanuele a Buccinasco, al via lavori di riqualificazione di piazza e parcheggio.

Verde pubblico e arredo urbano: in corso interventi di sostituzione e manutenzione sul territorioL'Amministrazione comunale di Bagheria ha avviato una serie di interventi mirati alla manutenzione e all'integrazione del patrimonio verde e degli elementi di arredo urbano in varie zone della città.N ... comune.bagheria.pa.it

Manutenzione del verde, al via potature e abbattimentiCOLLI AL METAURO – È partito in questi giorni su tutto il territorio comunale di Colli al Metauro un importante intervento di manutenzione del patrimonio arboreo. Il piano, finanziato dall’Amministraz ... ilmetauro.it

I cittadini possono segnalare manutenzione e criticità del verde pubblico facebook