Dal turismo ai primati incredibili delle ’streamliner’ | irrompono i mezzi a due ruote più aerodinamici e comodi Bici reclinate il gusto speciale della velocità
Le nuove bici reclinate hanno conquistato il mercato perché offrono velocità superiore e maggiore comfort rispetto alle biciclette tradizionali. Questi mezzi, che sfruttano un design aerodinamico, attirano appassionati di sport e viaggiatori che vogliono spostarsi più rapidamente. Un esempio concreto è la recente presentazione di una streamliner che ha raggiunto i 120 kmh su pista, dimostrando quanto siano avanzate queste due ruote.
Viaggiare veloci, molto più veloci rispetto a chi pedala su bici tradizionali. E anche stando comodi. Un miracolo su due ruote reso possibile dalle ‘reclinate’, mezzi a prima vista strambi: ma invece logici, perché estremamente efficienti. La resistenza dell’aria è l’unico vero e spietato avversario contro cui misurarsi per qualsiasi ciclista, tranne nel caso in cui si percorrano salite ripide. Vale in gara, come nelle uscite solitarie, anche rilassanti. E le ‘recumbent’ – così sono denominate universalmente queste biciclette che si guidano da semisdraiati – sono superbe a livello aerodinamico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
RIDE 6, il Gran Turismo delle due ruote ritorna…con poche novità
RIDE 6, il Gran Turismo delle due ruote, torna sulle piste italiane dopo due anni e mezzo dall’ultima versione, con poche novità ma tanta voglia di tornare a conquistare gli appassionati.
Firenze sulle due ruote. Mille bici a noleggio in più e arrivano i parcheggi
Argomenti discussi: Notizie dal Territorio; La NASCAR entra nel Guinness dei primati.
Turismo, la Toscana è prima per la reputazione. «Primato grazie alla collaborazione tra pubblico e privato»GROSSETO – Prima in Italia, seguita da Trentino-Alto Adige e Sicilia. La Toscana si conferma al vertice della classifica ideata e stilata da Demoskopica che misura la reputazione dei sistemi turistici ... msn.com
Pesaro Città della Bicicletta lancia il progetto “Bici in Comune”. Educazione stradale per i bambini, riqualificazione dei percorsi ciclabili, grandi eventi e cicloturismo tra mare e colline al centro del programma promosso da Ministero della Salute e Anci. Il facebook