Dal turismo ai primati incredibili delle ’streamliner’ | irrompono i mezzi a due ruote più aerodinamici e comodi Bici reclinate il gusto speciale della velocità

Le nuove bici reclinate hanno conquistato il mercato perché offrono velocità superiore e maggiore comfort rispetto alle biciclette tradizionali. Questi mezzi, che sfruttano un design aerodinamico, attirano appassionati di sport e viaggiatori che vogliono spostarsi più rapidamente. Un esempio concreto è la recente presentazione di una streamliner che ha raggiunto i 120 kmh su pista, dimostrando quanto siano avanzate queste due ruote.

Viaggiare veloci, molto più veloci rispetto a chi pedala su bici tradizionali. E anche stando comodi. Un miracolo su due ruote reso possibile dalle 'reclinate', mezzi a prima vista strambi: ma invece logici, perché estremamente efficienti. La resistenza dell'aria è l'unico vero e spietato avversario contro cui misurarsi per qualsiasi ciclista, tranne nel caso in cui si percorrano salite ripide. Vale in gara, come nelle uscite solitarie, anche rilassanti. E le 'recumbent' – così sono denominate universalmente queste biciclette che si guidano da semisdraiati – sono superbe a livello aerodinamico.