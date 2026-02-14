Dal parcheggio olimpico spunta una bomba a mano

Una bomba a mano della Seconda guerra mondiale è stata trovata nel pomeriggio di sabato 14 febbraio nel parcheggio olimpico “Bore”, tra Predazzo e Moena. La scoperta è avvenuta durante alcuni lavori di pulizia nel parcheggio, che era stato chiuso dalla Provincia dopo la chiusura del “P Moena”.

Secondo quanto si apprende, il rinvenimento è stato effettuato durante dei lavori per la sistemazione dell’area a seguito della chiusura di quest’ultimo citato parcheggio per cause legate al maltempo. L’area è stata interdetta dai carabinieri e dalle altre forze dell’ordine che in questi giorni stanno vigilando sulla sicurezza dei Giochi invernali. Sono giunti sul posto anche gli artificieri; la situazione, comunque, è sempre apparsa sotto controllo. Il parcheggio “P Moena” non era utilizzabile a causa delle condizioni meteo avverse: questa era stata l’indicazione della Provincia. Gli automobilisti provenienti dalla Val di Fassa sono stati dirottati sul parcheggio “P Bore” a Moena, quello finito appunto al centro di questa vicenda di cronaca, mentre gli automobilisti provenienti dalla Valle dell’Adige e dalla Val di Fiemme sono stati reindirizzati sul parcheggio “P Masi” a Cavalese.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Nell'uliveto di Fauglia, in provincia di Pisa, è stata ritrovata una bomba a mano.

