dal campo alla panchina riciclata

Il progetto ha un nome evocativo: "In panchina", si chiama, e non poteva essere battezzata in maniera migliore l’iniziativa con la quale Mapei ha donato al Comune di Reggio Emilia, appunto, 14 panchine, che troveranno la loro collocazione nelle aree esterne e nel parcheggio del Mapei Stadium-Città del Tricolore. Sin qui, nulla di straordinario, se non fosse che quelle panchine nascono infatti dal recupero del vecchio manto sintetico dello stadio, recentemente sostituito da un nuovo tappeto erboso 100% naturale. Nello specifico, si è scelto di smaltire in modo responsabile circa 5 tonnellate di fili sintetici (polipropilene), residui dell’erba artificiale rimossa dal terreno di gioco precedente e così, grazie alla collaborazione con Idea Plast, azienda specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici, in particolare di filati di erba sintetica, consentendo così la produzione di componenti di arredo urbano di alta qualità, ed ecco che il filato rigenerato ha dato vita alle 14 panchine, realizzate con profili in plastica completamente riciclata e certificate Plastica Seconda Vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

