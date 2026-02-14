Nathan Tchibozo, nato in Benin, ha deciso di realizzare il suo sogno di gareggiare sulla famosa pista Stelvio di Bormio, e oggi scenderà sulla neve per la prima volta. Il giovane atleta vuole dimostrare il suo valore proprio nel giorno in cui compie 22 anni, sperando di lasciare un segno indelebile nella sua carriera. La sua sfida rappresenta un passo importante dopo anni di allenamenti intensi e sacrifici.

Milano – Oggi si esibirà nella gara olimpica di slalom sulla ’Stelvio’ di Bormio, provando a regalarsi qualcosa di speciale per il ventiduesimo compleanno che festeggerà domani. Non ha la tecnica e la fama del favorito Odermatt o dei rivali Meillard e Schwarz. Neppure può essere paragonato all’azzurro Vinatzer. Ma Nathan Tchibozo il suo sogno a Cinque Cerchi è riuscito comunque a realizzarlo, perché dopo aver avuto il privilegio di sventolare la bandiera del Benin durante la cerimonia d’apertura a San Siro, questa mattina sarà il primo atleta in assoluto a rappresentare lo stato dell’Africa occidentale (caratterizzato da spiagge e savane) ai Giochi invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal Benin alla discesa del gigante sulla pista Stelvio: il sogno di Nathan Tchibozo è diventato realtà

La discesa libera maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026 si è disputata sulla Stelvio, con Paris e Franzoni protagonisti in pista.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dal Benin alla discesa del gigante sulla pista Stelvio: il sogno di Nathan Tchibozo è diventato realtà; Olimpiadi invernali Milano-Cortina: in pista corre anche l’Africa.

Milano-Cortina, è il giorno della discesa femminile. Brutta caduta per Vonn: urla di dolore in pista. Sofia Goggia terza. Fuori dal podio Pirovano e BrignoneCaduta per Lindsey Vonn nel corso della discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'americana aveva annunciato di voler fare la gara pur avendo il crociato rotto. Laura Pirovano chiude al ... affaritaliani.it

MILANO CORTINA | Nathan Tchibozo é nato a Parigi e veste i colori del Benin; Shannon Abeda arriva dal Canada e rappresenta l'Eritrea, paese originario dei genitori. Sono due dei 15 atleti africani, in rappresentanza di otto nazioni, presenti a Milano Cortina. x.com

MILANO CORTINA | Nathan Tchibozo é nato a Parigi e veste i colori del Benin; Shannon Abeda arriva dal Canada e rappresenta l'Eritrea, paese originario dei genitori. Sono due dei 15 atleti africani, in rappresentanza di otto nazioni, presenti a Milano Cortina. facebook