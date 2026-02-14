Da oggi i ticket gratuiti per Minghi E spazio all’Allegra Baccanata

Oggi i ticket gratuiti per Minghi sono disponibili, perché il Comune ha deciso di offrire l’ingresso gratuito per promuovere il concerto del famoso musicista. La scelta mira ad aumentare la partecipazione e rendere l’evento accessibile a tutti, anche alle famiglie con bambini. Nel frattempo, si svolge l’Allegra Baccanata, l’appuntamento di Lucca in Maschera 2026 che trasforma il centro storico in un grande palcoscenico all’aperto, con musica, luci e decorazioni colorate.

L'Allegra Baccanata è l'appuntamento di oggi di Lucca in Maschera 2026. E' l'atteso appuntamento con la grande festa diffusa che trasformerà il centro storico in un vivace palcoscenico a cielo aperto, animando alcune vie e piazze con musica, colori e atmosfera carnevalesca. Da Corso Garibaldi a Piazza Anfiteatro, passando per Piazza San Michele, l'Allegra Baccanata diffonde musica, dj set, maschere e buonumore. Si inizia alle 19. Questi i locali che hanno aderito con entusiasmo all'edizione 2026: Shaker, Miglio (ex Old City), Caffè Monica "Da Gio", Osteria del Podere e Turandot. I locali di Corso Garibaldi aprono alle 19 il programma della "Baccanata sotto le stelle" con l'acoustic duo "La Combriccola del Vasco": in consolle Mr Joyce Dj e Save Dj, con la vox di Ricca Voice.