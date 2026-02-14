da bologna a berlino sulle orme di bellocchio

Karim Aïnouz porta a Berlino il suo nuovo film, Rosebush Pruning, che già si fa notare tra i titoli più attesi della manifestazione. Il regista brasiliano ha scelto di esplorare le tensioni di una famiglia attraverso un thriller intenso e inquietante, conquistando il pubblico alla prima proiezione. Da Bologna a Berlino, il viaggio del film segue le orme di Bellocchio, portando sul grande schermo una storia che coinvolge e scuote gli spettatori. La pellicola mette in scena drammi nascosti e segreti familiari, aggiungendo un tocco di suspense e introspezione.

C’è un film che sta già creando una grande attesa alla Berlinale, cominciata lo scorso giovedì: si tratta di Rosebush Pruning di Karim Aïnouz, un thriller familiare e psicologico moderno e disturbante. Che è una rielaborazione de I Pugni in Tasca di Marco Bellocchio, suo esordio alla regia nel 1965. Sarà in concorso questa sera alle 19 al Berlinale Palast e vede nel cast Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning e Pamela Anderson. Una coproduzione internazionale, vede per l’Italia anche Kavac Film, fondata proprio da Marco Bellocchio e Francesca Calvelli, con Simone Gattoni attuale Ceo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

