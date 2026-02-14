Curling mattinata negativa per le squadre femminili di Canada e Svizzera alle Olimpiadi

Le squadre femminili di Canada e Svizzera hanno subito sconfitte pesanti nella mattinata di oggi, a causa di errori nelle giocate decisive. Questa giornata negativa si aggiunge alle difficoltà incontrate da entrambe le nazionali durante le ultime partite, con diverse strategie che non hanno portato i risultati sperati. La formazione canadese ha perso contro una squadra emergente, mentre le svizzere sono state superate da avversarie più agguerrite sul ghiaccio.

Va in archivio una quarta sessione davvero difficile per l 'Italia femminile di curling impegnata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il team guidato da Stefania Constantini ha infatti perso la terza partita su tre match disputati, cedendo il passo anche alla Cina per 7-8 e gravitando in coda alla classifica del Round Robin. Oltre al match delle azzurre, si sono svolte in contemporanea sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium altre due sfide, con responsi tutt'altro che banali: Sulla pista B infatti la Gran Bretagna ha trovato la prima vittoria nel torneo, battendo il competitivo Canada per 7-6.