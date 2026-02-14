Curling femminile l’Italia perde contro la Cina | ora sono tre sconfitte su tre

L’Italia femminile di curling ha perso contro la Cina, una sconfitta che porta a tre le sconfitte consecutive. La partita si è svolta questa mattina e ha visto le azzurre combattere con determinazione, ma alla fine hanno dovuto cedere alle avversarie. Le giocatrici italiane si sono trovate subito in difficoltà, con alcuni errori che hanno permesso alle cinesi di prendere il comando del match. La squadra di Constantini cerca di reagire, anche se il cammino resta complicato. Questa sera, le italiane affronteranno la Svezia in un’altra partita importante.

Un’altra grande giornata di curling attende l’Italia, stavolta con le donne, che sono partite stamattina contro la Cina e stasera se la vedranno con la Svezia. Vincere è un obbligo per coltivare il sogno di una medaglia dopo il bronzo nel misto. Ma oggi le Azzurre non sono partite benissimo, tanto che la Cina nei primi end è riuscita a portarsi sul punteggio di 3-1 in loro favore dopo una gestione quasi magistrale dei momenti cruciali. Alla fine del quarto end, però, è arrivata la forte reazione dell’Italia, che è riuscita a mettere a segno due punti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it LIVE Italia-Cina 7-5, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: tre punti italiani nell’ottavo end L’Italia ha vinto contro la Cina con un punteggio di 7-5, grazie a tre punti segnati nell’ottavo end. LIVE Italia-Turchia 0-0, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: punteggio bloccato dopo tre end Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Curling, Milano Cortina 2026: l’Italia femminile battuta dalla Corea nel secondo incontro; L'Italia femminile si arena sullo scoglio Svizzera all'esordio, ko per 7-4; Milano-Cortina, seconda sconfitta per l’Italia del curling: le Azzurre cedono alla Corea del Sud; Stefania Constantini e Amos Mosaner bronzo Olimpico a Milano Cortina 2026 nel curling in doppio misto: vittoria sulla Gran Bretagna in finale per il terzo posto · Risultati Olimpiadi oggi. LIVE Italia-Cina 4-4, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: pareggio azzurro nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 10:48 Timeout richiesto dalle italiane. C'è ... oasport.it Milano Cortina, la diretta: Italia in campo nel curling femminile, tra poco la prima manche del Gigante femminile. Il programmaDa sabato 7 a domenica 22, le dirette iniziano su Rai 2 alle 9 del mattino circa, tutti i giorni fino alla tarda serata. Sempre tutti i giorni alle 23 va in onda Notti olimpiche, contenitore dedicato ... ilgazzettino.it Italia in campo nel curling femminile, tra poco la prima manche del Gigante maschile facebook Guarda le gare della nazionale femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com