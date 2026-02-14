Cuore bruciato trapiantato lo scontro tra legale e direzione del Monaldi Denunciato il cardiochirurgo sospeso che eseguirebbe nuovo intervento

Il medico sospeso che avrebbe operato di nuovo sul bambino napoletano con il cuore “bruciato” è stato denunciato, dopo che il confronto tra la direzione del Monaldi e i legali si è acceso. La vicenda si sta facendo sempre più intricata, mentre il piccolo paziente resta in condizioni critiche.

Mentre ormai il destino del piccolo napoletano a cui è stato impiantato un cuore "bruciato" sembra segnato, l'inchiesta penale si potrebbe complicare ulteriormente. L'avvocato, Francesco Petruzzi, in queste ore sta presentando un'integrazione di querela ai carabinieri del Nas che indagano. Un atto imposto dallo scontro avvenuto ieri negli uffici dell'ospedale Monaldi quando il legale ha chiesto spiegazioni sull'ipotesi che il paziente – tenuto in vita grazie all' Ecmo – potesse davvero sostenere un nuovo intervento. Il bimbo – 2 anni e 4 mesi – è il primo della lista dei trapianti pediatrici, ma sono forti le perplessità che un nuovo trapianto possa salvarlo anche in considerazione del fatto che è dal 23 dicembre che viene supportato con la tecnica di circolazione extracorporea che aiuta cuore e polmoni in pazienti con insufficienza grave e potenzialmente reversibile.