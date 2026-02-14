Cuore bruciato l' avvocato | Secondo il Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile

L’ospedale Bambino Gesù di Roma ha dichiarato che il bambino con il cuore bruciato non può più ricevere un trapianto. La decisione arriva dopo aver esaminato attentamente il suo stato di salute e le complicazioni che lo coinvolgono da tempo. La famiglia del piccolo ha ricevuto il parere medico, che chiude di fatto la possibilità di un nuovo intervento chirurgico.

Arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il “cuore bruciato”. «Secondo l'ospedale Bambino Gesù il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli «non è più trapiantabile». Lo ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con trasmissione televisiva Mi manda Raitre. «Al Monaldi pare si siano opposti con fermezza» al parere del Bambino Gesù sulla non trapiantabilità del cuore al bimbo di Napoli. «L'opposizione veniva dal medico che l'ha operato il quale sostiene che è ancora trapiantabile e per il momento rimane in lista trapianti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha detto che il bambino con il cuore bruciato non può più essere sottoposto a un trapianto.

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha stabilito che il bambino non può più ricevere un trapianto di cuore, una decisione presa dopo aver valutato le sue condizioni.

Cuore bruciato, l'avvocato: «Secondo l'ospedale Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile»

Il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, per l'Ospedale Bambino Gesù, «non è più trapiantabile». Ma non è ancora detta l'ultima parolaDopo un primo trapianto andato male, il piccolo Tommaso è di nuovo in lista d’attesa per un cuore compatibile anche se, secondo i medici del Bambino Gesù, il tempo è scaduto ... vanityfair.it

