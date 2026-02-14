Cuore bruciato il legale della famiglia | Per Roma bimbo non più trapiantabile per il Monaldi sì

Il legale della famiglia afferma che, secondo l’ospedale Bambino Gesù di Roma, il bambino non può più ricevere un nuovo cuore, mentre l’ospedale Monaldi di Napoli ritiene che sia ancora possibile. La famiglia si trova ora di fronte a due opinioni contrastanti che cambiano la sua decisione. Un dettaglio importante è che il bambino ha già subito un trapianto con problemi gravi, e il parere di Roma riporta che ulteriori interventi potrebbero essere inutili.

Arrivato il parere dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il “cuore bruciato”. “Secondo l’ospedale Bambino Gesù” il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli “non è più trapiantabile”. Lo ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con trasmissione televisiva Mi manda Raitre. “Al Monaldi pare si siano opposti con fermezza” al parere del Bambino Gesù sulla non trapiantabilità del cuore al bimbo di Napoli. “L’opposizione veniva dal medico che l’ha operato il quale sostiene che è ancora trapiantabile e per il momento rimane in lista trapianti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il legale della famiglia del bambino di due anni ha dichiarato che, dopo aver analizzato i referti, l’ospedale Bambino Gesù ritiene il piccolo non trapiantabile più, mentre il Monaldi conferma che il cuore può ancora essere salvato.

L’ospedale Bambino Gesù di Roma ha comunicato che il cuore del bambino, gravemente danneggiato, non può più essere trapiantato di nuovo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Cuore bruciato, l'avvocato: «Secondo l'ospedale Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile»

Argomenti discussi: Ore di ansia per il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, il legale della famiglia: Il piccolo Tommaso non può più essere sottoposto al trapianto. Ma la madre non smette di sperare; Caso cuore bruciato, il legale della famiglia: Non è inabile a trapianto, chiesto altro parere; Bambino con il cuore bruciato, per il medico legale non può subire un nuovo trapianto. La famiglia: Vogliamo un secondo parere. Il ministero: Primo della lista in Italia; Cuore bruciato, il dietrofront del legale: Bimbo non è inabile al trapianto, la famiglia vuole il parere del Bambin Gesù?.

Bambino con il cuore bruciato, il legale della famiglia: Per il Bambin Gesù non è più trapiantabileFoto di archivio Non arrivano buone notizie dall’ospedale Monaldi di Napoli, dove è ricoverato ... msn.com

Bimbo con il cuore ‘bruciato’, il legale: Non è più trapiantabile. Arrivato il parere del Bambino Gesù di RomaL’avvocato della famiglia lo ha reso noto a ‘Mi manda Raitre’. Schillaci ha inviato gli ispettori negli ospedali di Bolzano e Napoli, la procura ha disposto la perizia sulla box per i trasporto dell’o ... quotidiano.net

Dopo poche ore è arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il "cuore bruciato". "Secondo l'ospedale Bambino Gesù" il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli "non è più trapiantabile". Lo ha di facebook

Il bimbo con il cuore bruciato “non è più trapiantabile”, ma il medico che l'ha in cura vuole operarlo ancora ilsole24ore.com/art/bimbo-il-c… x.com