Cuore bruciato il legale della famiglia | Il bimbo non è più trapiantabile

L’ospedale Bambino Gesù di Roma ha comunicato che il cuore del bambino, gravemente danneggiato, non può più essere trapiantato di nuovo. La famiglia aveva richiesto un parere medico dopo che le condizioni del piccolo erano peggiorate, rendendo impossibile un nuovo intervento. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i parenti, che attendono ora risposte chiare sulle prossime scelte da fare.

È arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il "cuore bruciato". "Secondo l'ospedale Bambino Gesù" il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli "non è più trapiantabile", èa la dichiarazione del legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con trasmissione televisiva Mi manda Raitre. È stato disposto il sequestro del box con il quale i medici hanno trasportato il cuore, poi lesionato, da trapiantare a un bambino della provincia di Napoli. Nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli, i carabinieri del Nas hanno acquisito corposa documentazione sanitaria presso l'ospedale Monaldi di Napoli e l'ospedale San Maurizio di Bolzano, ma soprattutto hanno posto sotto sequestro il contenitore, forse malfunzionante, utilizzato lo scorso 23 dicembre per il trasporto dell'organo.