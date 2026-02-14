CUB Trasporti Vicenza | SVT la colpa è solo dell’autista?

Il sindacato CUB Trasporti Vicenza accusa la società SVT di incolpare gli autisti per problemi legati alla gestione del servizio. Secondo il rappresentante, la responsabilità non è mai dei dirigenti, ma solo degli autisti, anche quando ci sono ritardi o disservizi. Un esempio concreto riguarda un recente episodio di ritardo che la dirigenza ha attribuito esclusivamente alle scelte degli autisti, senza analizzare altre cause.

Vicenza: il trasporto pubblico sotto accusa, il sindacato CUB denuncia una gestione che scarica le responsabilità sugli autisti. La società di trasporto pubblico vicentina SVT è al centro di una polemica scatenata dal sindacato CUB Trasporti Vicenza, che denuncia una gestione aziendale carente e una sistematica delegittimazione dei conducenti. L'ultimo episodio, che ha visto uno studente abbandonato a causa della dimenticanza del suo abbonamento, è solo la punta dell'iceberg di una situazione più ampia, caratterizzata da tagli al personale, stipendi bassi e una mancanza di protocolli operativi chiari.