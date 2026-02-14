Crotone medico aggredito | emergenza sanità tra carenze lunghe attese e sicurezza a rischio

Il dottor Antonio Sulla è stato aggredito a Crotone, un episodio che mette in evidenza le difficoltà del sistema sanitario locale, tra carenze di personale e tempi di attesa eccessivi. La sua aggressione, avvenuta mentre prestava assistenza in un pronto soccorso affollato, evidenzia come la mancanza di sicurezza metta a rischio anche chi si occupa di curare.

Crotone, Aggressione al Medico: Una Sanità al Collasso tra Emergenze e Lunga Attesa. Crotone è scossa dall’aggressione subita dal dottor Antonio Sulla, un medico di lunga data che si è trovato improvvisamente a fare i conti con la violenza. L’episodio, avvenuto in città, riaccende i riflettori sulle condizioni precarie del sistema sanitario locale, sull’emergenza personale e sulle lunghe attese per infrastrutture vitali come la sala di emodinamica. La comunità e le istituzioni si interrogano sulle cause di un gesto inaccettabile e sulle misure necessarie per proteggere chi opera in prima linea.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da settimane, i residenti di Crotone vivono con l’ansia per la serie di atti vandalici che si sono susseguiti nel centro cittadino.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cardiologo aggredito all'ospedale di Crotone, Cgil: C'è inerzia dell’Asp; Crotone, cardiologo aggredito in ospedale; Ancora violenza negli ospedali, aggredito un medico al San Giovanni di Dio di Crotone; Cardiologo aggredito all'ospedale San Giovanni di Dio, l'Asp di Crotone: Episodio inaccettabile.

Crotone, cardiologo aggredito in ospedale da familiare di un pazienteLa direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha condannato con fermezza l’aggressione subita nei giorni scorsi dal cardiologo Antonio Sulla, mentre era in servizio presso l’Os ... cn24tv.it

Crotone, cardiologo aggredito in ospedaleCROTONE – Il medico cardiologo, Antonio Sulla, nei giorni scorsi è stato oggetto di un’aggressione all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. La notizia si apprende da una serie di comu ... ilcrotonese.it

Crotone non è sola. L’aggressione avvenuta all’Ospedale San Giovanni di Dio colpisce un medico mentre svolge il proprio lavoro. Un fatto gravissimo. “Siamo di fronte a un episodio gravissimo – dichiara Antonio Saragò, segretario aziendale e consigliere n facebook

Cardiologo aggredito dai familiari di un paziente in ospedale a Crotone. Il medico ha denunciato di aver subito violenza fisica e minacce #ANSA x.com