Crotone Carnival Race 2026 | meteo inclemente ferma le regate sicurezza al primo posto per 250 velisti

Il maltempo ha fermato le regate della Carnival Race a Crotone, causando l’annullamento della prima giornata. La forte pioggia e il vento debole hanno reso impossibile proseguire le competizioni, mettendo la sicurezza dei 250 velisti al primo posto. La gara, che si svolge sulla costa calabrese, aveva attirato molti appassionati, ma le condizioni atmosferiche hanno imposto un cambio di programma. Gli organizzatori hanno deciso di sospendere le regate per garantire la sicurezza di tutti gli equipaggi.

Carnival Race Crotone 2026: La Prima Giornata Sospesa tra Sport, Meteo e la Scommessa del Turismo. Crotone ha inaugurato oggi la BPER International Carnival Race 2026 con una prima giornata di regate condizionata da un meteo incerto e un progressivo calo del vento, che ha portato gli organizzatori a interrompere le competizioni. L'evento, giunto all'XI edizione, vede al via circa 250 velisti da tutta Italia e dall'estero, combinando l'agonismo sportivo con le tradizioni del Carnevale e rappresentando un importante volano per il turismo e la cultura locale. Una Partenza Spezzata dal Vento. L'appuntamento crotonese, che si protrarrà fino al 17 febbraio, ambisce a consolidare la sua posizione nel panorama degli eventi velici italiani e internazionali.