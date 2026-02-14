Croce Verde Sestri Ponente | Noi antifascisti propaganda razzista non è manifestazione di idee

La Croce Verde Sestri Ponente condanna fermamente la propaganda razzista, accusando chi l’ha diffusa di alimentare l’odio. La loro presa di posizione arriva dopo i fatti di venerdì sera, quando alcuni testimoni segnalano insulti e tensioni davanti al Tower Hotel. La volontaria associazione ha pubblicato un messaggio sui social per esprimere il proprio dissenso e ribadire che simili comportamenti non rappresentano un’idea di libertà.

Presa di posizione della pubblica assistenza dopo l'evento dell'estrema destra in zona aeroporto, con relative proteste e scintille con il presidente del Municipio Ceraudo Con un post pubblicato sui propri canali social anche la Croce Verde Sestri Ponente è intervenuta sui fatti di venerdì sera davanti al Tower Hotel. Alcuni movimenti di estrema destra sono venuti a Genova per presentare una proposta di legge anti immigrati sulla ‘remigrazione’ e si sono scatenate diverse proteste. In centro un presidio organizzato da Cgil e Anpi, con l'adesione di Pd, Avs, M5s e altri partiti. La presentazione avrebbe dovuto svolgersi all'Hotel Rex di Via De Gasperi, ma la struttura ha poi negato la disponibilità della sala spiegando di aver ricevuto la prenotazione senza che venisse specificata la natura.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Una notte di paura a Sestri Ponente, vicino a un bar di via Ramiro Ginocchio.

