critiche ideologiche sui senzatetto a milano

Il giornalista Feltri denuncia che il New York Times accusa Milano di lasciare morire di freddo i senzatetto. La causa di questa polemica sembra essere un articolo in cui si evidenziano le difficoltà degli homeless durante le rigide notti in città. La questione ha suscitato reazioni e accuse di ingiustizia nei confronti delle politiche locali di assistenza.

Gentile Direttore Feltri, pure il New York Times si permette di criticarci, scrivendo che a Milano facciamo morire di freddo i senzatetto. Ma New York è gremita di gente che vive all'addiaccio e che muore sul marciapiede. Non si vergognano i suoi colleghi del quotidiano d'oltreoceano a fare queste osservazioni? Riccardo Brambilla Caro Riccardo, ho letto con un misto di stupore e incredulità ciò che è stato pubblicato dal New York Times sui decessi, avvenuti a Milano, tra le persone senza fissa dimora a causa del freddo. Francamente, tra i giornali stranieri pochi mi avevano riservato una caduta di rigore così evidente.

