Il giornalista Feltri denuncia che il New York Times accusa Milano di lasciare morire di freddo i senzatetto. La causa di questa polemica sembra essere un articolo in cui si evidenziano le difficoltà degli homeless durante le rigide notti in città. La questione ha suscitato reazioni e accuse di ingiustizia nei confronti delle politiche locali di assistenza.

Gentile Direttore Feltri, pure il New York Times si permette di criticarci, scrivendo che a Milano facciamo morire di freddo i senzatetto. Ma New York è gremita di gente che vive all’addiaccio e che muore sul marciapiede. Non si vergognano i suoi colleghi del quotidiano d’oltreoceano a fare queste osservazioni? Riccardo Brambilla Caro Riccardo, ho letto con un misto di stupore e incredulità ciò che è stato pubblicato dal New York Times sui decessi, avvenuti a Milano, tra le persone senza fissa dimora a causa del freddo. Francamente, tra i giornali stranieri pochi mi avevano riservato una caduta di rigore così evidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Critiche ideologiche sui senzatetto a Milano

Milano, morto in strada un altro senzatetto In Lombardia, un uomo senza dimora è stato trovato senza vita questa mattina in via Padova, vicino a un parco.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

«L’asse Meloni-Merz va contro l’Europa e contro l’Italia»: le critiche dell’ex premier Mario Monti sul Financial Times. di Gianluca Mercuri Due visioni contrapposte del futuro dell’Europa si fronteggiano: la «federalista», sostenuta da Draghi e Macron, e la «sovr x.com

La sinistra vuole sempre indottrinare. Noi per il pluralismo scolastico, loro per la censura Sto leggendo una serie di critiche, farneticanti, sulla circolare del Ministro Valditara. Documento decisivo per garantire a scuola i principi del pluralismo e della libertà facebook