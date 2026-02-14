Cristina Bartesaghi nuova segretaria PD di Abbadia Mandello e Lierna

Cristina Bartesaghi ha ottenuto la nomina a segretaria del circolo del PD di Abbadia, Mandello e Lierna, dopo aver vinto le elezioni interne. La sua candidatura ha prevalso tra i membri del partito, grazie anche al supporto di molti cittadini che desiderano un cambiamento. La scelta si è resa necessaria dopo le recenti dimissioni del precedente segretario, lasciando il gruppo con nuove energie e obiettivi da raggiungere.

"Dobbiamo agire come un collante per promuovere politiche sovracomunali su trasporti e tutela del lago, garantendo una presenza costante nelle frazioni e offrendo soluzioni concrete ai problemi quotidiani" Il circolo del Partito Democratico di Abbadia-Mandello-Lierna ha eletto la nuova segretaria di circolo. Sarà Cristina Bartesaghi, di Abbadia, a guidare il circolo per i prossimi anni rinnovando l'impegno del Partito Democratico nel territorio. Cristina Bartesaghi, già sindaca di Abbadia Lariana dal 2009 al 2019 e una vita passata tra politica e amministrazione locale, rappresenterà una guida sicura e di esperienza per il partito del basso lago.