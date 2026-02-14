Crisi Amt soldi in arrivo e Regione verso l' ingresso tra i soci Salis | Punto di svolta

La crisi di Amt si aggrava a causa della mancanza di fondi, ma oggi arrivano nuove risorse e la Regione valuta di entrare tra i soci. La sindaca Silvia Salis ha confermato che venerdì sera il Comune di Genova, la Città Metropolitana e la Regione Liguria hanno firmato un accordo per mettere a disposizione denaro, un passo importante per salvare l’azienda. La Regione sta anche considerando di diventare partner ufficiale, con l’obiettivo di favorire il risanamento. Salis ha definito questa mossa come un “punto di svolta” per la situazione.

Importanti notizie sul fronte della crisi che coinvolge Amt, la sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato che, venerdì sera, Comune di Genova, Città Metropolitana e Regione Liguria hanno formalizzato "precisi impegni per sostenere il risanamento, fondamentali per richiedere la proroga delle misure protettive. Nei prossimi giorni, proseguirà il confronto tra gli enti e l’azienda per arrivare alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa entro la fine di marzo, che definisca le risorse da mettere a disposizione di Amt sulla base dell’affinamento del piano di risanamento". Secondo quanto emerso, il Comune di Genova si è impegnato a mettere a disposizione risorse per oltre 61 milioni, da utilizzarsi in parte per l’incremento del corrispettivo del contratto di servizio per l’anno 2026 e in parte per la ricapitalizzazione dell’azienda.🔗 Leggi su Genovatoday.it Crisi Amt, Bucci conferma l'ingresso della Regione nel capitale sociale La Regione Liguria entrerà nel capitale sociale di Amt entro giugno. Amt, Salis: "Anche il bilancio 2025 sarà in perdita, ecco tutti i numeri della crisi" La crisi di Amt torna in consiglio comunale a Genova. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Crisi Amt, ipotesi taglio delle corse: i sindacati suggeriscono i modi per ottimizzare il servizio; Crisi Amt, Usb contro il piano di risanamento: Troppi tagli, non c’è futuro; Crisi Amt, sindacati su piano risanamento Non dovranno essere i lavoratori a pagare; Crisi Amt, si tratta ancora sul piano di salvataggio. Salis: Siamo sulla strada giusta. Crisi Amt, soldi in arrivo e Regione verso l'ingresso tra i soci. Salis: Punto di svoltaComune di Genova, Città Metropolitana e Regione Liguria hanno formalizzato il proprio impegno, cosa succede adesso ... genovatoday.it Crisi Amt, oltre 120 milioni di euro dal Comune e dalla RegioneFormalizzate le cifre messe a disposizione per contribuire al salvataggio dell’azienda. Salis: Impegni fondamentali per sostenere il risanamento e per la ... ilsecoloxix.it Crisi Amt: Salis incontra l'esperto Mottura. Si tratta ancora sul piano di salvataggio. ''Siamo sulla strada giusta'' facebook Crisi Amt: Salis, verso una proroga delle misure protettive x.com