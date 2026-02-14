Cricket l’Inghilterra vince il derby con la Scozia Successi per Irlanda e Sudafrica

L’Inghilterra ha battuto la Scozia nel derby britannico durante l’ottava giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, giocati in India e Sri Lanka. La vittoria è arrivata grazie a una prestazione convincente dei britannici, che hanno dominato la partita sin dall’inizio e hanno portato a casa il risultato con un margine considerevole. La sfida ha attirato l’attenzione di molti tifosi, soprattutto perché l’esito potrebbe influenzare la classifica del Girone C, nel quale anche l’Italia si prepara ad affrontare gli avversari. Nel frattempo, Irlanda e Sudafrica hanno ottenuto successi nelle rispettive partite,

L' ottava giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, vede disputarsi un importante incontro nel Girone C, quello dell'Italia: l'Inghilterra, prossima avversaria degli azzurri, vince il derby britannico con la Scozia. Negli altri raggruppamenti si registrano le vittorie di Sudafrica ed Irlanda. Nel Girone C l' Inghilterra vince il derby britannico con la Scozia con lo score di 1555 (18.2)-152 (19.4), imponendosi per 5 wickets e, in attesa della sfida di lunedì prossimo con l'Italia, prenota il secondo posto nel raggruppamento, alle spalle delle Indie Occidentali, che vale l'accesso al Super 8.