Cremona è una squadra molto pericolosa soprattutto quando gioca in casa
Cremona ha dimostrato di essere molto pericolosa in casa, soprattutto quando affronta le squadre avversarie. La causa di questa forza risiede nel suo pubblico caloroso che spinge i giocatori a dare il massimo. Durante le partite interne, la Vanoli riesce a mettere in difficoltà anche le squadre più quotate, grazie a un’atmosfera vibrante e a un ritmo di gioco elevato.
La sfida tra Olimpia Milano e Vanoli Cremona presenta temi chiave legati all’intensità di gioco, al ritmo e all’efficacia offensiva contro una squadra capace di creare problemi su ogni possesso, soprattutto quando gioca tra le mura amiche. La conferma di diverse dinamiche tattiche e la gestione dei momenti decisivi saranno determinanti per l’esito dell’incontro. Cremona si distingue per una pallacanestro molto veloce, orientata a costruire opportunità fin dai primi secondi del possesso. Le qualità atletiche del nucleo di giocatori consente a praticamente tutti di segnare da tre, imponendo una sfida costante sul perimetro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Capello applaude la Juve: «Squadra in salute, determinata e che gioca veramente bene. Mi ha sorpreso soprattutto per un aspetto»
Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: squadra di casa pericolosa | PM
Segui la diretta di Frosinone-Milan, partita della 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026.
Argomenti discussi: De Rossi: A Cremona è importante ma non è uno spareggio. Voglio un Genoa senza paura; Nicola: Siamo una squadra viva e che non molla; La preview di Tezenis Verona – Ferraroni Juvi Cremona; Cremonese: dopo il mercato una squadra più fisica, anche sui calci piazzati.
Il Genoa a Cremona (domenica, ore 15.00) con 4.000 tifosi al seguito. Debutto di Amorin.Si è detto tante volte, spesso a sproposito, ma questa volta non è cosi: quella del Genoa a Cremona (domenica, ore 15.00) è veramente una partita fondamentale, da non fallire per i rossoblù. Anche per ... ligurianotizie.it
Genoa, 24 i convocati di De Rossi per Cremona. Prima chiamata per BaldanziProvino ok per l’ex trequartista giallorosso che partirà dalla panchina nello scontro diretto dello Zini ... ilsecoloxix.it
Givova Scafati corsara a Cremona, con i lombardi che avevano una striscia di sette vittorie consecutive. Il successo della squadra di coach Vitucci rilancia la corsa dei gialloblu nelle zone alte della classifica. E domenica alla Beta Ricambi Arena - PalaMangan facebook
BASKET A2, TRASFERTA INSIDIOSA A CREMONA PER LA GIVOVA SCAFATI La squadra più in forma, in questo momento del campionato, e poi la capolista: tutto in cinque giorni per la... x.com