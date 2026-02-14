credere a una teoria del complotto vuol dire sostenerle tutte quante

Jeffrey Epstein, il noto finanziere accusato di traffico di minori, viene definito il “Re dei Ratti” perché chi crede alle sue teorie si lascia spesso coinvolgere in tutte le sue accuse, senza distinzione. Nei suoi archivi, si sospetta che ci siano prove di pratiche illecite che potrebbero coinvolgere persone potenti. Un recente rapporto rivela che alcuni documenti relativi a Epstein sono stati trovati nascosti in un vecchio archivio di un ufficio giudiziario di New York.

Oggi parliamo del Re dei Ratti, ovvero di Jeffrey Epstein. Non è un epiteto denigratorio dalle risonanze antisemite, tutt’altro, è una metafora che trovo molto accurata per indicare ciò che potrebbe accadere, o forse sta già accadendo, intorno ai suoi file. Il Re dei Ratti (Rattenkönig) è un termine flokloristico che descrive un gruppo di roditori morti – diverse decine, a volte – legati insieme dalla coda. Fenomeno insolito, e piuttosto raccapricciante, che la tradizione associa ai tempi di peste, e che si verifica quando le code aderiscono a qualche materiale colloso. Ora, sappiamo bene che le teorie del complotto hanno una tendenza naturale ad agglutinarsi: chi crede a una di esse finirà quasi certamente per credere anche ad altre, perché le lunghe code del sospetto paranoide si intrecciano e si avvinghiano facilmente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Una teoria del complotto collega “Eyes Wide Shut” a Jeffrey Epstein, alimentata da misteri e coincidenze.

Circola in rete uno screenshot di un post su X che mette in dubbio la versione ufficiale sulla morte di Alex Pretti, l’infermiere ucciso dall’ICE a gennaio 2026.

Le teorie del complotto sull'11 SETTEMBRE

