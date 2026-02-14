Crans-Montana ora verifiche sul patrimonio dei Moretti | Hanno comprato 5 immobili in 2 anni

A Crans-Montana, le autorità stanno controllando il patrimonio dei Moretti dopo che hanno acquistato cinque immobili in due anni. La scoperta arriva a distanza di un mese e mezzo dall’incendio nel locale Le Constellation, avvenuto a Capodanno, che ha causato la morte di 41 giovani e il ricovero in ospedale di altri 150. La polizia ha già sequestrato alcuni documenti durante le verifiche.

È trascorso un mese e mezzo dalla tragedia di Crans-Montana, dall'incendio di Capodanno nel locale Le Constellation che è costato la vita a 41 ragazzi e il ferimento grave di altri 150. I due principali sospettati, i titolari del bar, sono indagati a piede libero e uno di loro, Jacques Moretti, è libero su cauzione: l'ipotesi di reato è di omicidio doloso.