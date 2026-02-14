Cotelli | In pausa cercheremo un rinforzo per recuperare lucidità in campo

Cotelli ha annunciato che durante la pausa cercheranno di rafforzare la squadra per ritrovare chiarezza in campo, poiché la partita si è complicata a causa della maggiore energia e fisicità degli avversari. La sconfitta è legata anche a una serie di errori tecnici e a una condizione fisica sotto tono, che hanno influito sulla performance complessiva. I giocatori avranno bisogno di ricaricare le energie e di riorganizzare le idee per il secondo tempo.

La lettura post-gara propone una spiegazione operativa della sconfitta: si è dovuto fronteggiare una maggiore energia e fisicità degli avversari, insieme a una gestione dei possessi che non ha raggiunto i livelli necessari per ottenere il risultato. I contenuti emergono da una valutazione che richiama attenzione sulle dinamiche di squadra, sugli equilibri tra esperienza e continuità in campo, e sulle condizioni fisiche del gruppo. Secondo l'analisi tecnica, la partita è stata condizionata da un numero elevato di turnover e da una precisione offensiva nel pitturato ottenuta da Varese. Si è reso evidente che una maggiore lucidità avrebbe potuto modificare l'andamento della contesa, poiché la squadra ha imposto ritmo ma ha commesso errori che hanno ridotto le opportunità favorevoli.