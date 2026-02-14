Così Italia Ue e Africa sono legate per sempre Meloni all’Unione Africana

Giorgia Meloni ha sottolineato come i legami tra Italia, Unione Europea e Africa siano ormai indissolubili durante il suo intervento all’Assemblea dell’Unione Africana a Addis Abeba. La premier ha evidenziato che le relazioni tra i tre continenti si sono rafforzate nel tempo, grazie a progetti condivisi come lo sviluppo di infrastrutture e l’immigrazione. Meloni ha portato con sé un messaggio di collaborazione concreta, accompagnata dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e dal consigliere diplomático Fabrizio Saggio, che hanno seguito con attenzione il discorso.

Destini incrociati. Sono quelli di Italia, Europa e Africa, passaggio centrale nell’intervento di Giorgia Meloni alla 39a sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Africana ad Addis Abeba (accompagnata dal viceministro degli esteri Edmondo Cirielli e dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio ), di cui è ospite d’onore. La premier ha assicurato che l’Italia continuerà a fare la sua parte, “poiché il futuro dell’Italia e dell’Europa dipende da un’Africa sicura, prospera e pacifica”. La traccia valoriale è chiara: offrire al continente nero ciò che, per stessa ammissione dei paesi africani, è mancato negli ultimi 30 anni almeno, ovvero un dialogo franco e diretto tra Ue e Africa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così Italia, Ue e Africa sono legate per sempre. Meloni all’Unione Africana Giorgia Meloni all’Unione Africana: “Il futuro dell’Italia e dell’Europa passa dall’Africa” Giorgia Meloni ha partecipato alla 39ª Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana, affermando che il futuro di Italia ed Europa dipende dall’Africa. Vertice tra Ue e Unione africana, gli europei in Africa perdono terreno Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Innovazione e transizione green: così la politica di coesione ha sostenuto lo sviluppo del Nord Italia; Diritto di prelazione, così la norma italiana viola il principio di uguaglianza: cosa dice la Corte UE; L’alleanza Italia-Germania spaventa le altre capitali: Così smontano l’Europa; La Spagna contro l’Italia per il pre-vertice con la Germania: Esclusi alcuni Paesi, così si divide l’Europa. Ue, Conte Meloni porta l'Italia in un vicolo ciecoROMA (ITALPRESS) – Sono molto preoccupato. Così fanno definitivamente a pezzi il lavoro che avevamo fatto in Europa contro ... iltempo.it Asse tra Germania e Italia per l'Europa, Macron rilancia con gli eurobond e il 'buy european'Mai come in questa fase la guida politica dell’Europa è stata così contendibile. Da qui si riparte per provare a trovare una sintesi che possa rilanciare veramente la Ue ... adnkronos.com Italia, tentato furto finisce in tragedia: “È morto così”, una fine tremenda facebook Povera Italia (Nostra), così i vertici ora frenano la difesa dell’ambiente. @gbarbacetto x.com