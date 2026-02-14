Roberto De Zerbi ha sbagliato strada a Marsiglia, tra discussioni con i giocatori e metodi duri in allenamento. La tensione tra il tecnico e la squadra cresce da settimane, mentre il presidente Pablo Longoria aveva appena lodato il suo lavoro, sperando che rimanesse a lungo. Quel commento, però, ora sembra lontano dalla realtà.

Solo due settimane fa il presidente dell' Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, indicava la rotta. "Geniale" lo aveva definito, spiegando al Daily Telegraph di voler che Roberto De Zerbi "restasse a lungo. per essere come Diego Simeone all'Atletico Madrid". Un paragone ambizioso, evocando la stabilità e l'identità costruite da Diego Simeone con l' Atlético Madrid.

Così De Zerbi si è incartato a Marsiglia, tra litigi con i calciatori e metodi da sergente (The Athletic)

Roberto De Zerbi ha deciso di restare al Marsiglia, fermando le voci di un possibile addio.

