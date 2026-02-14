Cortona | 60mila euro per l’acqua al Vallone stop a criticità e impulso al tessuto economico locale

A Cortona, un investimento di 60mila euro nel sistema di distribuzione dell’acqua al Vallone mira a risolvere i problemi di approvvigionamento e a sostenere le attività economiche locali. La città ha deciso di migliorare la rete idrica nell’area produttiva, facilitando così lo sviluppo delle imprese della zona. Questo intervento permette di eliminare le criticità di approvvigionamento e di creare nuove opportunità di lavoro, favorendo la crescita del territorio.

Cortona Investe nell'Acqua per il Futuro del Vallone: Un'Area Produttiva Rinnovata. Cortona punta a rafforzare il proprio tessuto economico con un intervento cruciale: l'estensione della rete idrica nell'area produttiva del Vallone. Un investimento di circa 60.000 euro, frutto della collaborazione tra Comune, aziende locali e Nuove Acque spa, mira a garantire un approvvigionamento idrico stabile e affidabile per le numerose imprese della zona, superando una storica criticità che ne limitava lo sviluppo. Una Risorsa Attesa da Anni: La Situazione Precedente. Per lungo tempo, le aziende insediate nel Piano Interventi Produttivi (Pip) del Vallone hanno affrontato significative difficoltà nell'accesso a una risorsa fondamentale come l'acqua potabile.