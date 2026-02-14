Corteo in solidarietà agli spazi sociali occupati

Un corteo si svolge oggi per sostenere gli spazi sociali occupati, con molti giovani che manifestano il loro impegno e la volontà di partecipare attivamente alla vita cittadina. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno portato cartelloni e musica, creando un’atmosfera di energia e partecipazione. I giovani vogliono mostrare che i centri sociali rappresentano luoghi di cultura e di incontro, dove si condividono idee e passioni. La protesta si concentra sulla difesa di queste realtà, spesso minacciate da sgomberi e chiusure.

"Questi giovani esprimono oggi il meglio in democrazia, in voglia di fare. Per noi un centro sociale è sinonimo di cultura e di aggregazione". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, a margine della manifestazione "Amore che resiste". "Questa - ha aggiunto Ricci - è una marcia all'insegna della democrazia e contro la tolleranza zero. Da parte del governo c'è l'ennesima cattiva lettura dei momenti democratici e dei luoghi dove c'è tanta forza sociale. Un'organizzazione come la nostra, quando si fanno leggi come i decreti sicurezza, restrittive e repressive, è pronta a mobilitarsi al loro fianco affinché si respinga ogni attacco al diritto di manifestare e dissentire.

Questa mattina a Napoli si annuncia un grande corteo contro la chiusura di spazi sociali come Officina 99, Gridas e altri.

Venerdì 5 dicembre, presso la sede del Quartiere Cesuola, si è tenuta un’assemblea pubblica promossa da “Cesena Città dei Quartieri” per illustrare il programma in vista delle elezioni dei Consigli di Quartiere 2025–2030, focalizzandosi su temi come traffico e spazi sociali.

