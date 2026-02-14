Corso per l’utilizzo del defibrillatore ed esami diagnostici Teate soccorso e le iniziative per il cuore | Prevenzione é la parola d’ordine

L’associazione Teate Soccorso ha organizzato un corso di formazione sull’uso del defibrillatore e sugli esami diagnostici, per rispondere alle richieste di un’ampia comunità locale. Durante l’evento, i partecipanti imparano a usare i dispositivi salvavita e a riconoscere i segnali di problemi cardiaci. Insieme a questa iniziativa, Teate Soccorso promuove anche giornate di screening e incontri informativi per sensibilizzare sulla salute del cuore.

L'iniziativa, nel mese dedicato a San Valentino, coinvolgerà tutto il territorio grazie al contributo dell’associazione di Chieti e professionisti del settore con iniziative mirate Sono diverse le iniziative dedicate al cuore e alla prevenzione, che è fondamentale in ogni fase della vita, organizzate dall'associazione Teate soccorso a Chieti. Il 21 febbraio nella scuola De Lollis a Chieti è in programma un incontro per sensibilizzare genitori, maestre e personale scolastico alle manovre salvavita su bambini e lattanti. A seguire, sabato 28 febbraio, dalle ore 14 alle ore 20, si terrà corso formativo per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, disostruzione delle vie aeree e prove pratiche di rianimazione cardio polmonare organizzato con istruttori di Anpas Abruzzo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il nostro corso di primo soccorso e uso del defibrillatore ha visto il rilascio degli attestati presso la Prefettura, grazie all’impegno del nostro personale.

