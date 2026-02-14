Nel 2018, il centrodestra ha promosso la cittadinanza onoraria per Nicola Gratteri, motivato dalla sua lotta contro la criminalità organizzata. La proposta è arrivata dopo che il magistrato si è distinto per il suo impegno nel combattere le mafie, attirando l’attenzione anche sui problemi di Ancona, città che ha sempre sostenuto la sua figura pubblica.

Nicola Gratteri, croce e delizia per il centrodestra, a livello nazionale e, a cascata, anche per quella anconetana che al suo tempo fece di tutto per celebrarne l’autorevolezza, al punto da chiederne la cittadinanza onoraria del capoluogo delle Marche. L’attuale Procuratore Capo di Napoli e magistrato sotto scorta da 27 anni, è finito in questi giorni in una vera e propria bufera politico-mediatica per alcune sue affermazioni a riguardo del Referendum sulla riforma della giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo prossimi. Gratteri dal maggio del 2022 è cittadino onorario di Ancona, forse in pochi se lo ricordano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Corsi e ricorsi storici. Quando il centrodestra ottenne la cittadinanza per il magistrato Gratteri

Lucio Nichinonni ha scritto un nuovo post sulla sua pagina Facebook, alimentando le tensioni tra gli alleati di Bandecchi, che accusano alcuni di aver complottato per creare problemi alla sua amministrazione.

