Corriere dello Sport | Italia c’è Spina da vice Dimarco

Il Corriere dello Sport riporta che l’Italia sta puntando su Spina come possibile vice Dimarco, dopo aver notato la sua crescita durante gli allenamenti. La selezione azzurra ha deciso di seguire da vicino le sue prestazioni, specialmente in vista delle prossime partite. Nel frattempo, la nazionale ha programmato una serie di trasferte, tra cui la tappa a Napoli e il viaggio finale a Milano per il derby d’Italia tra Inter e Juventus.

"> Da Roma a Napoli, con tappa finale a Milano per assistere al derby d’Italia tra Inter e Juventus. È stato un tour intenso quello di Gennaro Gattuso, raccontato nei dettagli da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, tra incontri istituzionali e confronti diretti con i protagonisti della Serie A. Dopo il passaggio negli uffici federali di via Allegri, il commissario tecnico ha cenato con gli azzurri di Conte. Come riporta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, dopo aver incontrato i romanisti e i laziali (Mancini, Cristante, Pisilli, Pellegrini, Rovella, Zaccagni e Maldini), Gattuso ha abbracciato Di Lorenzo, Spinazzola, Meret, Buongiorno, Politano e Vergara. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il calcio italiano si prepara a un confronto che, in qualche modo, ricorda le grandi sfide di un tempo.

Il Corriere dello Sport descrive una serata in cui il Napoli si conferma protagonista, con un giocatore decisivo e determinante.

