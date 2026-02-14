Corriere dello Sport | Hojlund fa per due

Il Napoli punta tutto su Rasmus Hojlund, che si sta rivelando decisivo non solo in attacco, ma anche nel lavoro di squadra. Il giovane attaccante danese, arrivato quest’estate, ha già dimostrato di saper fare la differenza in campo, contribuendo anche alla fase difensiva. La squadra si affida a lui per cambiare marcia e conquistare punti importanti in campionato.

"> Il Napoli si affida al suo numero nove, ma non solo per i gol. Nel pezzo firmato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’analisi si concentra su Rasmus Hojlund, centravanti che ha imparato a brillare anche senza segnare, indossando i panni del rifinitore. Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il danese ha già dimostrato di saper leggere i movimenti di Vergara: era successo contro la Fiorentina, quando l’asse aveva prodotto il primo gol in Serie A del talento azzurro, e si è ripetuto in Coppa Italia contro il Como. Un tocco leggero su invito di Beukema, corridoio creato dal nulla e Vergara cinico a finalizzare.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Rasmus Hojlund sottolinea l'importanza della vittoria, mettendo in secondo piano i gol segnati.

Corriere dello Sport: Napoli, Hojlund glaciale a Marassi: rigore, doppietta e record nel mirinoMARASSI – Per fortuna del Napoli, Rasmus Hojlund è un freddo. Un freddo che vale tre punti pesantissimi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il rigore del 3-2 contro il Genoa nasce ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Napoli pazzesco: più forte di tuttoIl Corriere dello Sport esalta il Napoli dopo il successo di Marassi: gol di McTominay e Hojlund, infortuni, espulsione e finale eroico contro il Genoa. mondonapoli.it

